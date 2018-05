Ligue des champions – Demi-finale retour : Sadio Mané défie l’As Rome pour une place dans l’histoire.

Ce mercredi, Sadio Mané et Liverpool vont tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions 2018. En demi-finale retour de la ligue des champions contre l’As Rome, l’international Sénégalais tentera de battre un nouveau et d’entre encore un peu plus dans l’histoire du football sénégalais.

Contre l’As Rome, Sadio Mané peut entrer encore un plus peu dans l’histoire du football sénégalais. Celui qui est déjà, le meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Premier League avec 44 buts, peut devenir contre ce mercredi le meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Ligue des Champions. En effet, lors de la victoire 5 buts à 2 de Liverpool à aller, l’international Sénégalais avait marqué le troisième but de son équipe dans ce match et par la même occasion, son huitième de la saison. Grace à ce but, Sadio Mané a rejoint Mamadou Niang à la deuxième place des meilleurs buteurs sénégalais en Ligue des champions et à une longueur de Dame Ndoye qui occupe la première place.

Hormis le titre honorifique de meilleur buteur sénégalais en LDC, le feu follet sénégalais peut devenir, ce mercredi, le premier Sénégalais à se qualifier à une finale de ligue des champions. Avec une victoire de 5 buts à 2 à l’aller, les Reds sont favoris pour rejoindre le Real Madrid à la finale de la ligue des champions 2018, le 26 mai à Kiev.

Mercredi 02 mai 2018

18h45 GMT – As Rome vs Liverpool