Ligue des Champions - Coupe de la CAF : les résultats des demi-finales

Les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se sont joués ce weekend. En LDC, l’USM Alger et le Wydad Casablanca se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

De son côté, l’Etoile Sportive du Sahel a pris une option en battant Al Ahly (2-1) grâce à des buts de Alaya Brigui et Mohamed Amine Ben Amor. Une courte victoire mais intéressante avant le match retour.

En coupe de la CAF, le TP Mazembe a battu le FUS Rabat (1-0) tandis que le Club Africain est revenu par un nul de son déplacement en Afrique du Sud en tenant en échec SuprSport (1-1).

Résultats :

Ligue des Champions :

USM Alger – Wydad Casablanca

Etoile du Sahel – Al Ahly

Coupe de la CAF :

TP Mazembe – FUS Rabat 1-0

SuperSport United – Club Africain 1-1