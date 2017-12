Ligue des champions: Le come-back du foot Anglais !

Aucune nation n’a jamais eu l’occasion d’envoyer cinq équipes aux 8es de finale, car aucune nation n’a jamais eu cinq équipes dans les phases de groupes. L’Angleterre a presque réussi en 2005-06, après que Liverpool ait gagné la Ligue des Champions la saison précédente, mais elle n’a pas réussi à se qualifier à travers leur position de ligue. Ils ont dû se qualifier pour les trois tours de qualification, mais Everton n’a pas pu passer Villarreal en séries éliminatoires.

MAIS, cette année, c’est complètement différent. Alors qu’est-ce qui a changé? Le football est généralement cyclique, et la domination européenne de la Premier League s’est terminée à peu près au même moment où le Big Four (Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal…) Est devenu le Hey, maintenant c’est un Big Five, ou peut être Six. Manchester city est ressorti l’été 2008, a cassé le top quatre en ’10 -11, et a remporté le titre la saison suivante. Pendant ce temps, Liverpool luttait pour trouver le bon remplaçant pour Benitez, Chelsea commençait à mâcher les managers et Spurs commença à faire du bruit.

Les équipes anglaises ont tout de même organisé des campagnes européennes respectables, bien sûr: United a atteint la finale en 10-11 et les demi-finales en 13-14, City a atteint les demi-finales en 15-16 et Chelsea a gagné tout le tralala en 2012. Mais la cohérence globale a drainé loin.

Mais avec tout cela, est-ce la saison où les clubs anglais reviennent en force? Ce n’est pas seulement les chiffres qui sont en leur faveur, avec cinq équipes dans les 8es. C’est que tous ont l’air équipés pour faire une bonne performance. City a débuté la saison sous une forme scintillante, United est mieux maintenant qu’à tout autre moment depuis le départ de Ferguson. Liverpool se débrouille pas mal, Chelsea à Eden Hazard, qui rend tout possible; et, Tottenham a déjà remporté une victoire et un nul contre le Real Madrid.

Après quelques saisons turbulentes, Il y a tout à coup cinq équipes anglaises en Ligue des champions, toutes relativement bien établies, qui ont des équipes solides et fortes.

Un Liverpool contre Chelsea ? On peut rêver d’un spectre qui va hanter l’Europe: le spectre du but fantôme, encore et encore et encore, jusqu’à ce que le continent demande pitié.