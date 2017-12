Ligue 2 : Plusieurs recrues attendues au HAC

Quatrième de Ligue 2 après dix-huit journées, Le Havre entend se mêler à la lutte finale pour la montée en Ligue 1. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, le HAC veut se renforcer cet hiver.

Selon France Bleu Normandie, Vincent Volpe, le président havrais, aurait accepté de débloquer des fonds pour se montrer actif sur le Mercato d’hiver. A ce titre, plusieurs noms auraient déjà été cochés, notamment au milieu et en attaque, où les Ciel et Marine ne possèdent pas un effectif très fourni. La station de radio cite notamment Florian Martin, éblouissant à Sochaux depuis le début de la saison, et dont la vente est souhaitée par le FCSM. Mais ce dernier aura sûrement des touches en Ligue 1 et sera dur à recruter. Alors Le Havre s’est aussi renseigné sur deux joueurs libres : Nicolas Maurice-Belay et Florian Raspentino. Très peu utilisés à Angers, Wilfried Kanga et Loïc Puyo pourraient aussi être tentés par le challenge havrais. Enfin, le quatrième de Ligue 2 s’est aussi penché sur les cas deux éléments du RC Lens. Le milieu de terrain John Bostock et l’attaquant Cristian Lopez. Les deux sont en fin de contrat.