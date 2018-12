Ligue 2 : Niort confirme le départ de Lair

Milla: "Je ne veux plus qu’il m’appelle son père !"

La guerre des déclarations se poursuit au sommet du football camerounais à l’approche des élections pour la présidence de la. Rangé derrière le candidat à la présidence de la Fédérationa recadré. Il convient de rappeler que soutien du candidat, Samuel Eto’o, est accusé d’avoir tenté de s’immiscer dans la campagne des élections en essayant de déstabiliser les concurrents de son favori, dont l’ancien gardien de but de l'OM,. En effet, invité la semaine écoulée sur la chaîne Canal 2 , l'ancien gardien de but de l'a révélé les menaces reçues de la part de son omniprésent cadet. "Samuel Eto’o m’a affirmé que Yaoundé ne souhaite pas me voir à la présidence de la Fécafoot, mais plutôt à la tête de la direction technique nationale... Il m’a dit que c’était si grave que même ma vie était menacée", a lâché Bell.Soutien de, le "Vieux Lion"est alors sorti du bois pour recadrer: "Qu’il sache que tôt ou tard il reviendra dans sa famille du football. Il n’a pas le droit de faire des bagarres avec des gens qu’il a appelé hier 'mon père'. D’ailleurs, moi je ne veux plus qu’il m’appelle son père !" a asséné Milla avant d'ajouter: "Tant qu’il n’a pas changé de comportement, de trajectoire, qu’il ne m’appelle plus 'son père' ! Au début il m’écoutait et je ne sais pas s’il vous a dit que je laissais mon boulot à Montpellier pour aller le soutenir à Barcelone et j’ai continué à le soutenir jusqu’à ce qu’il dévie comme il est en train de le faire" conclut-il.