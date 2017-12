Ligue 2 : Le Gazélec battu à Orléans

Après trois défaites de suite, Orléans a renoué avec la victoire en disposant du Gazélec Ajaccio ce mardi soir (2-0).

Orléans retrouve le sourire. Après un bon début de saison, le club du Loiret restait sur plusieurs semaines difficiles au moment d’accueillir le Gazélec Ajaccio, en match en retard de la 18eme journée de Ligue 2, le club corse ayant disputé un match de Coupe de France le week-end dernier. Et les Orléanais se sont rassurés en l’emportant logiquement au stade de la Source (2-0). Ben Othman a ouvert le score après un bon service de Gomis (35eme). Dans la foulée, Poha a profité d’une erreur défensive pour doubler la mise d’un joli tir enroulé (39eme). Les hommes d’Albert Cartier n’ont pas réussi à relever la tête et ont même terminé à dix avec l’expulsion de Marveaux. Au classement, le Gaz voit Orléans revenir à une longueur. L’USO prend enfin ses distances avec la zone rouge, Bourg-en-Bresse, 18eme, étant désormais à six points.