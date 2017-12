Ligue 2 : Ajaccio retrouve le sourire

L’AC Ajaccio a mis fin à une mauvaise série ce samedi après-midi en s’imposant contre Le Havre (1-0). Ce succès permet aux Corses de revenir à un point du podium.

Si l’AC Ajaccio et Le Havre ont pénétré sur la pelouse au son de « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday, il n’y avait pas beaucoup de vie et encore moins de « meilleur » ce samedi après-midi entre les deux équipes. Au terme d’une rencontre très terne, ce sont les Corses qui se sont imposés assez logiquement (1-0) grâce à un penalty de Cavalli inscrit en milieu de première période (26eme). Sur une mauvaise série de cinq matchs sans victoire en Ligue 2, l’ACA, qui restait sur une élimination en Coupe de France contre le Canet-en-Roussillon, a attaqué la rencontre avec beaucoup d’allant offensif. Il a fallu notamment un retour de Bese devant Wissa pour empêcher ce dernier d’ouvrir le score (15eme). Le HAC a eu du mal à exister dans cette rencontre, se contentant d’une frappe croisée de Mateta bien stoppée par Leca (20eme), ou d’une frappe de Gimbert de peu au-dessus (58eme). A l’heure de jeu, Ajaccio a failli doubler la mise mais le but de Wissa a été refusé pour une position de hors-jeu de l’attaquant acéiste (66eme). Grâce à cette victoire, le club corse se relance et revient à hauteur de son adversaire du jour au classement, en cinquième position. Lorient, troisième, reste à portée de tir avec seulement un point d’avance. Pour Le Havre, c’est une belle série qui prend fin. Les Normands n’avaient en effet plus perdu en Ligue 2 depuis six journées. Il leur faudra surtout retrouver un peu d’entrain pour se maintenir dans le haut du tableau d’ici les fêtes.