Ligue 1 : Vers une annulation de tous les matchs ce week-end ?

Afin de ne pas mobiliser des effectifs policiers sur d’autres événements d’ampleur ce week-end, plusieurs manifestations prévues en marge du mouvement des « gilets jaunes » ont été annulés.

C’est le cas de trois matchs de Ligue 1 : Monaco-Nice vendredi, PSG-Montpellier samedi après-midi, et Toulouse-Lyon samedi soir. A ce stade, aucune annonce n’a été faite par la LFP au sujet d’un report total de la journée, mais cette hypothèse n’est pas à exclure et va faire l’objet d’une réunion à la Ligue ce jeudi. Car depuis mercredi, des voix s’élèvent en faveur d’un report total de la 17eme journée de championnat. Au-delà de l’aspect sécuritaire, c’est l’argument de l’équité sportive qui revient le plus souvent, et qui a été porté par Jean-Michel Aulas en premier lieu. « J’aime que les choses prévues se passent normalement. Là, il y aura changement. Peut-être toute la journée sera-t-elle annulée car il faut se poser la question de l’équité, des dates de rattrapage quand on joue les Coupes d’Europe et le calendrier est chargé », a réagi le président lyonnais mercredi après l’annonce du report du déplacement de l’OL à Toulouse. Sept rencontres sont pour l’heure maintenues en Ligue 1. Quatre doivent avoir lieu samedi à 20h00, et trois autres matchs sont prévus dimanche, au lendemain de la forte mobilisation annoncée des « gilets jaunes ».