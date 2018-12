Ligue 1 - Toulouse : Ronaldesque Max-Alain Gradel !

Salah 6e, une première depuis 2009 pour l’Afrique !

Il convient de noter également que l’international sénégalais, Sadio Mané, est classé à la 22ème position. L'attaquant vedette des Lions de la Téranga gagne ainsi une place par rapport à l’année dernière. >> Ballon d’or 2018 : Sadio Mané termine à la 22ème place !

Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/OhgLykPRpc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 décembre 2018

Le classement complet du Ballon d'or 2018 :

: ce n’est pas la nouvelle marque de café que nous vous proposons ce matin. Ce sont les initiales du fameux numéro 7 irlandais des années 70qui a déclaré un jour d’un air typiquement british : “Pelé excellent, Maradona good et George Best !” Pour notre part nous ajouterions «best of the best ». En effet, le génie croate de la "" madrilène a bien mérité ce qualificatif élogieux et ce, en s’adjugeant pour la première fois le, se hissant ainsi sur le toit du monde aux côtés deset… A 33 printemps,atteint ainsi le Graal. Le vice-champion du Monde succède à son ancien coéquipier, deuxième cette année, et met fin à l’hégémonie des géants Ronaldo et Messi, qui régnaient sans partage sur le palmarès depuis dix ans, avec cinq trophées chacun. Le sacre dene souffre d’aucune contestation, l’ancien joueur dearrivant très largement en tête des suffrages après le vote de près de 200 journalistes du monde entier. Un plébiscite que le natif dedoit autant à sa classe individuelle qu’à ses prestations collectives, avec une troisièmed’affilée en mai, et une finale deen juillet. Et tant pis si, depuis août, il apparaît en difficulté avec son club...Le défunt, disparu en 2005, et auquel nous devons un vibrant hommage, ne le saura sans doute jamais. Ce dernier aurait également applaudi l’exploit inouï du virevoltant Egyptien de Liverpoolqui signe le meilleur classement pour un Africain depuis 9 ans et la 5e place deen 2009. Auteur de performances de haut vol en 2018 avec 30 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues, le Pharaon a notamment été élu meilleur joueur de laanglaise en 2017/18. Le ballon d'or africain 2017 est également devenu meilleur buteur de l’histoire du prestigieux championnat britannique sur une même saison à 20 clubs (32 buts).1er - Luka Modric (CRO/ Real Madrid) 2ème - Cristiano Ronaldo (POR/ Juventus Turin- Real Madrid) 3ème - Antoine Griezmann (FRA/ Atlético Madrid) 4ème - Kylian Mbappé (FRA/PSG) 5ème - Lionel Messi (ARG/FC Barcelone)7ème : Raphaël Varane (FRA/Real Madrid) 8ème : Eden Hazard (BEL/Chelsea) 9ème - Kevin De Bruyne (BEl/Manchester City) 10ème - Harry Kane (ANG/Tottenham) 11ème - N'Golo Kanté (FRA/Chelsea) 12ème - Neymar (BRE/PSG) 13ème - Luis Suarez (URU/FC Barcelone) 14ème - Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid) 15ème - Paul Pogba (FRA/Manchester United) 16ème - Sergio Agüero (ARG/Manchester City) 17ème ex-aequo : Karim Benzema (ESP/Real Madrid) 17ème ex-aequo : Gareth Bale (ESP/Real Madrid) 19ème ex-aequo : Sergio Ramos (ESP/Real Madrid) 19ème ex-aequo : Ivan Rakitic (CRO/FC Barcelone) 19ème ex-aequo : Roberto Firmino (BRE/Liverpool) 22ème ex-aequo : Marcelo (BRE/Real Madrid)22ème ex-aequo : Edinson Cavani (URU/PSG) 25ème ex-aequo : Alisson Becker (BRE/Liverpool) 25ème ex-aequo : Mario Mandzukic (CRO/Juventus Turin) 25ème ex-aequo : Jan Oblak (SLO/Atlético Madrid) 28ème : Diego Godin (URU/Atlético Madrid) 29ème ex-aequo : Isco (ESP/Real Madrid) 29ème ex-aequo : Hugo Lloris (FRA / Tottenham)