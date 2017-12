Ligue 1 Sénégalaise : Le programme de la 4ème Journée avec les périlleux déplacements des leaders

La quatrième journée de la Ligue 1 Sénégalaise débute ce samedi avec juste trois matchs. Les leaders du classement, Génération Foot et Linguère se déplacent respectivement à Ndiambour et à Mour pour affronter Diambars.

Les deux leaders du championnat sénégalais se sont quittés le week-end dernier sur un score nul et vierge. Ils vont se déplacer ce week-end. Deux déplacements à haut risque.

Les académiciens leader avec une meilleure différence de but, vont se déplacer sur le terrain de l’ASAC Ndiambour à Louga. Les Ndiambourois, intraitables à domicile, se sont imposés face à Mbour (2-1) et face au Casa Sport (1-0) au stade Alboury Ndiaye de Louga. Un match qui s’annonce difficile puisque Génération Foot reste sur 11 matchs sans défaite en Ligue 1.

La Linguère, elle, se déplace à Mbour pour affronter Diambars. Avant dernier et relégables avec seulement 1 point au tableau, les académiciens vendront chèrement leur peau au stade Fodé Sarr face à la surprise de ce début de saison en Ligue 1. Même si en 6 matchs à Saly, les Saint-Louisiens n’ont jamais fait mieux qu’un match nul.

Dans les autres rencontres, le Jaraaf se déplace à Mbour pour affronter Mbour Pc tandis que le Casa Sport accueille SONACOS pour tenter de se relancer après deux défaites.

Programme 4ème Journée

Samedi 16 Décembre 2017

16h30 / Diambars – Linguére

16h30 / Casa Sports – SONACOS

17h00 / Ndiambour – Génération Foot

Dimanche 17 Décembre 2017

16h30 / Teungueth FC – NGB

16h30 / Douanes – Guediawaye FC

17h30 / Mbour PC – Jaraaf

18h30 / DSC – Stade Mbour