Ligue 1 Sénégalaise - 2e journée : Génération Foot tenu en échec, Mbour PC enfonce Guediawaye FC

Ni Génération Foot, ni Linguere n’enchaîneront une troisième victoire d’affilée. Les deux leaders de la Ligue 1 se sont tenus en échec. Battue par Mbour PC, Guediawaye FC est la seule équipe avec 0 point du championnat.

Avec deux victoires, lors des deux premières journées, Génération Foot et Linguere s’affrontaient à Deni Birame Ndao, ce dimanche. Ce choc entre les deux meilleures défenses du championnat s’est terminé sur un score nul et vierge. Les Saint-louisiens réussissent un exploit en stoppant le champion en titre. En effet, les académiciens restaient sur une série de cinq victoires de suite et dix matchs avec au moins un but marqué. Malgré ce match, les grenats restent leaders du championnat avec un meilleur goal average que leur adversaire du jour, Linguere. Dans les autres matchs, Mbour PC a dominé Guediawaye Fc qui jouait à domicile, sur le score sans appel de quatre buts à deux. Le club de la banlieue est la seule équipe avec 0 point (avec un match en moins). Guediawaye devra montrer une autre visage ce mercredi contre Teugueth Fc pour sortir de cette crise.

Les résultats de la 3éme journée

Samedi 9 Décembre 2017

Génération Foot 1-1 Linguere

Guediawaye FC 2-4 Mbour PC

Ndiambour 1-0 Casa Sport

Stade de Mbour 4-1 Teugueth Fc

Dimanche 10 Decembre 2017

NGB 1-0 Diambars

Jaraaf 2-1 Dakar Sacré-Coeur

SONACOS 1-1 As Douanes

Classement

1 | Génération Foot | 7 points | +4

2 | Linguere | 7 points | +2

3 | Jaraaf | 6 points | +2

4 | Ndiambour | 6 points | 0

5 | SONACOS | 5 points | +2

6 | Stade Mbour | 4 points | +2

7 | Mbour PC | 4 points | +1

8 | Douanes | 4 points | 0

9 | Casa Sport | 3 points | 0

10 | Dakar Sacré-Coeur | 3 points | -1

11 | Teugueth Fc | 3 points | -2

12 | NGB | 1 point | -3

13 | Diambars | 1 point | -3

14 | Guediawaye FC | 0 point | -4