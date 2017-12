Ligue 1 : Revanchard, Maxwell Cornet répond aux critiques !

Copyright -Via Twitter @JusticeJFK

Auteur d’une saison très aboutie en 2016-2017 (10 buts, 3 passes décisives), Maxwell Cornet patine depuis août. Peu efficace, le joueur a été très critiqué et a été même sifflé par son public durant ses dernières sorties.

Une situation qui a poussé ses coéquipiers à le soutenir. « On est très dur avec Maxwel. Il ne triche jamais, se donne toujours à fond. Il a connu parfois du déchet mais c’est logique pour un joueur offensif. Il faut lui donner la confiance car il marche à la confiance », explique, dans L’Equipe, Jordan Ferri.

Ferri a été soutenu dans cette cause par Anthony Lopes. « On croit en lui. C’est un mec extra », ajoute le gardien de but de l’Olympique Lyonnais.

Maxwel Cornet a désormais confirmé que les siffleurs se sont trompés… en marquant l’un des deux buts de la victoire à Caen (1-2)! L’Ivoirien a permis à Lyon de rejoindre Monaco à la deuxième place du classement.