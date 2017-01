Ligue 1 - PSG : Emery salue l'intégration éclair de Draxler

Interrogé en conférence de presse sur la prestation de Julian Draxler, Unaï Emery a valorisé le travail de son joueur, buteur pour sa première en Ligue 1 contre Rennes (1-0).

Buteur à deux reprises en autant de matches officiels depuis son arrivée au PSG cet hiver, Julian Draxler s’est déjà offert une place de choix dans l’effectif cinq étoiles du club de la capitale. Septième et dernier buteur contre Bastia en Coupe de France, l’international allemand a joué le rôle de sauveur, cette fois-ci, en inscrivant l’unique but de la partie contre Rennes pour son baptême du feu en Ligue 1. Mais son influence, déjà grandissante, va bien au-delà de la simple réalité chiffrée. Draxler a proposé énormément de solutions à ses partenaires, cela n’a pas échappé à son entraîneur. « Il a fait du bon travail, il a inscrit un joli but. Il s’est proposé pour l’équipe, son adaptation est bonne, rapide, a souligné Emery. Les minutes qu’il a disputées sont très bonnes. Il est fatigué, mais c’est normal. Sa prestation individuel au service du collectif est très positive. Nous avons déjà besoin de lui. »