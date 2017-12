Ligue 1 - Marseille : Jean-Pierre Foucault quitte l'Association OM

Président de l'Association OM depuis 20 ans, Jean-Pierre Foucault a décidé de présenter sa démission lors de l'assemblée générale organisée ce mercredi matin.

L’histoire d’amour entre l’OM et Jean-Pierre Foucault vient de prendre fin. À la tête de l’Association de l’Olympique de Marseille depuis 1997, l’animateur a présenté sa démission lors de l’assemblée générale ce matin. « Je suis arrivé à la demande de Robert Louis-Dreyfus, après 20 ans de présidence, je trouvais logique et correct de passer la main dans la mesure où l’actionnariat a changé », a déclaré Jean-Pierre Foucault. Son départ n’est « certainement pas de la défiance vis-à-vis de Jacques-Henri Eyraud (président) ni de Frank McCourt (propriétaire) », a-t-il assuré. « C’est de la bienséance, un nouvel actionnaire est arrivé, c’est normal qu’il travaille avec ses propres hommes ». Jean-Piere Chanal (66 ans), ancien journaliste à La Provence, désormais directeur général adjoint des services de la mairie de Marseille a été choisi pour le succéder. » Je reste plus que jamais un fervent supporter de l’OM. C’était 20 ans magnifiques, 20 ans de combat pour faire construire le centre de formation, mais nous y sommes parvenus » a-t-il conclu.