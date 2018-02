Ligue 1 : Le ton est monté entre les entraîneurs de Metz et Guingamp

Antoine Kombouaré et Frédéric Hantz ont eu un accrochage musclé alors qu’ils regagnaient les vestiaires après le match nul entre Guingamp et Metz samedi soir (2-2).

La scène, captée par les caméras de beIN Sports, n’est heureusement pas banale. Samedi soir, au coup de sifflet final du match entre Guingamp et Metz (2-2), Antoine Kombouaré et Frédéric Hantz ont eu un accrochage musclé dans les couloirs du stade Roudourou. Le ton est monté et l’entraîneur guingampais a invité la caméra à stopper la retransmission. Le différend entre les deux hommes remonte à une faute de Jordan Ikoko à un quart d’heure de la fin de la partie. Sur le bord du terrain, les deux hommes avaient alors déjà échangé des mots et avaient été rappelés à l’ordre par l’arbitre du match, Jérôme Brisard.