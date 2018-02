Ligue 1 : Le président de Guingamp tacle Hantz

Deux jours après, l’altercation entre Frédéric Hantz et Antoine Kombouaré n’en finit plus de faire parler.

Alors que l’entraîneur de Guingamp s’est excusé pour son comportement de samedi soir à la fin du match entre le club breton et Metz (2-2), ce lundi sur l’antenne de RMC, son président a aussi pris la parole sur La Chaîne L’Equipe. Dans le viseur de Bertrand Desplat : Frédéric Hantz. « Cela fait plus de huit ans qu’Antoine Kombouaré est irréprochable. On ne peut pas imaginer qu’il y aurait eu le méchant Kombouaré et le gentil Hantz de l’autre », débute le patron de l’EAG. « On connait Frédéric Hantz depuis longtemps puisqu’on a eu le même parcours que Bastia depuis le National. On a constaté que ce monsieur ne fait pas partie des gens accueillis avec beaucoup d’enthousiasme parce qu’au fil des années, on a pu voir un comportement sur le banc qui n’est pas forcément le plus adapté, qui manque de discrétion, avec une forme d’ingérence assez régulière vis-à-vis du banc guingampais », poursuit Bertrand Desplat.