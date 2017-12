Ligue 1 : Gaël Kakuta nommé pour le trophée de joueur du mois

Gaël Kakuta avait été présélectionné pour le titre du meilleur joueur du mois en Ligue 1 avec Edinson Cavani, Memphis Depay, Neymar et Florian Thauvin.

Finalement, ils ne sont plus que trois finalistes pour le titre et le congolais a été gardé avec le duo Cavani et Thauvin.

Présent quatre fois sur la pelouse en novembre, l’Amiénois a marqué à une reprise pour deux passes décisives.