Liga - Villarreal : Miguel Layun (Porto) signe à Villarreal

Très performant en Coupe du Monde avec le Mexique, le latéral droit Miguel Layun quitte le FC Porto et rejoint Villarreal pour 4 millions d’euros.

Approché par plusieurs clubs européens (dont Lyon et Marseille) suite à ses bonnes performances lors du Mondial 2018, l’arrière droit mexicain de 30 ans Miguel Layun s’est finalement engagé ce mercredi avec Villarreal. L’international aux 67 sélections (et 6 buts) avec El Tri rejoint donc le Sous-Marin Jaune et retrouve la Liga après avoir été prêté à Séville (18 matchs et 2 buts) la saison dernière. Miguel Layun a signé avec le club jusqu’en 2021 pour un transfert aux alentours de 4 millions d’euros.