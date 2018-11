Liga - Real Valladolid : Nacho rempile jusqu’en 2022

Dans le groupe B, le Maroc n'a pas encore validé son billet mais peut le faire en cas de victoire face au Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont toujours sous la pression du Malawi, 3e du groupe avec 4 points. Le Gabon reçoit le Mali dans le choc du groupe C. Les deux équipes sont suivis par le Burundi au classement, qui rêve toujours d'une qualification à la phase finale. Le match Togo- Algérie sera aussi d'une importance capitale. Les deux équipes. D'autres chocs à suivre : Guinée-Côte d'Ivoire et Tunisie-Egypte ...Groupe A : Samedi 17 novembre : Guinée Equatoriale Vs Sénégal Dimanche 18 novembre : Madagascar Vs Soudan Classement : Sénégal 10 pts (qualifié), Madagascar 10 pts (qualifié), Guinée Equatoriale 3 pts, Soudan 0 pt Groupe B : Vendredi 16 novembre : Maroc Vs Cameroun Samedi 17 novembre : Comores Vs Malawi Classement : Cameroun 8 pts, Maroc 7 pts, Malawi 4 pts, Comores 2 pts Groupe C : Vendredi 16 novembre : Soudan du Sud Vs Burundi Samedi 17 novembre : Gabon Vs Mali Classement : Mali 8 pts, Gabon 7 pts, Burundi 6 pts, Soudan du Sud 0 pt Groupe D : Samedi 17 novembre : Gambie Vs Bénin Dimanche 18 novembre : Togo Vs Algérie Classement : Algérie 7 pts, Bénin 7 pts, Togo 5 pts, Gambie 2 pts Groupe E : Samedi 17 novembre : Afrique du Sud Vs Nigeria Classement : Nigeria 9 pts, Afrique du Sud 8 pts, Libye 4 pts, Seychelles 1 pt Groupe F : Dimanche 18 novembre : Ethiopie Vs Ghana Kenya Vs Sierra Leone Classement : Kenya 7 pts (4 m), Ethiopie 4 pts (4 m), Ghana 3 pts (2 m), Sierra Leone 3 pts (2 m) Groupe G : Dimanche 18 novembre : Congo Vs RD Congo Liberia Vs Mozambique Classement : Zimbabwe 8 pts, RD Congo 5 pts, Congo 4 pts, Liberia 4 pts Groupe H : Dimanche 18 novembre : Rwanda Vs Centrafrique Guinée Vs Côte d'Ivoire Classement : Guinée 10 pts, Côte d'Ivoire 7 pts, Centrafrique 4 pts, Rwanda 1 pt Groupe I : Dimanche 18 novembre : Angola Vs Burkina Faso Mauritanie Vs Botswana Classement : Mauritanie 9 pts, Burkina Faso 7 pts, Angola 6 pts, Botswana 1 pt Groupe J : Vendredi 16 novembre : Egypte 17h00 Tunisie Dimanche 18 novembre : Swaziland Vs Niger Classement : Tunisie 12 pts (qualifiée), Egypte 9 pts (qualifiée), Swaziland 1 pt, Niger 1 pt Groupe K : Samedi 17 novembre : Namibie Vs Guinée Bissau Dimanche 18 novembre : Mozambique Vs Zambie Classement : Guinée Bissau 7 pts, Namibie 7 pts, Mozambique 4 pts, Zambie 4 pts Groupe L : Samedi 17 novembre : Ouganda Vs Cap-Vert Dimanche 18 novembre : Lesotho Vs Tanzanie Classement : Ouganda 10 pts, Tanzanie 5 pts, Cap-Vert 4 pts, Lesotho 2 pts