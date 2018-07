Liga – Real Sociedad : Mikel Merino (Newcatle Utd) débarque pour 12 millions d’euros

Le milieu défensif espagnol de 22 ans, Mikel Mereno, s’est engagé ce jeudi pour cinq ans avec la Real Sociedad, contre un chèque de 12 millions d’euros.

La Real Sociedad a annoncé ce jeudi l’arrivée de Mikel Moreno, le milieu défensif de Newcastle United. Formé à Osasuna et passé par le Borussia Dortmund, l’Espagnol de 22 ans quitte les Magpies après seulement un an passé en Angleterre (25 matchs et 1 but) pour un montant estimé à 12 millions d’euros. Il s’est engagé pour 5 ans avec le club basque.