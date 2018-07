Liga – Real Madrid : Un joueur voudrait revenir au club !

Selon Marca, James Rodriguez aurait émis le souhait de revenir au Real Madrid, alors qu’il est censé honorer sa deuxième année de prêt au Bayern Munich la saison prochaine. Si un retour de l'ancien Monégasque en Liga est réellement envisagé, un accord financier devra être trouvé entre les deux clubs.

Voilà peut-être le début d’un feuilleton que l’on n’attendait pas. A en croire les informations du quotidien espagnol Marca, James Rodriguez aimerait rentrer au Real Madrid plus tôt que prévu. Prêté au Bayern Munich jusqu’en juin 2019 par les Merengue, le milieu de terrain international colombien aurait vu d’un bon œil le départ de Zinedine Zidane et l’arrivée de Julen Lopetegui sur le banc madrilène, entrevoyant une nouvelle chance de s’imposer dans la capitale espagnole. Toujours selon le quotidien, le président du Real Florentino Perez souhaiterait également un retour du joueur de 27 ans, victime de pépins physiques durant le Mondial en Russie. Reste qu’aucune clause de rappel n’a été négociée avec le club bavarois au moment du prêt l’été dernier. Si cette information se confirme, c’est donc un terrain d’entente financier que les deux clubs devront trouver pour celui qui s’est relancé en Bavière la saison dernière, avec huit buts et quatorze passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.

D’autres priorités à gérer pour le Real Madrid ?

Une opération qui s’annonce donc complexe à gérer pour le récent vainqueur de la Ligue des Champions qui a, de plus, d’autres dossiers certainement plus urgents à gérer. A commencer par trouver un remplaçant à Cristiano Ronaldo suceptible de satisfaire le supporters. Les noms de Neymar, Harry Kane ou encore Eden Hazard sont notamment évoqués pour venir combler le trou immense laissé par le Portugais. Le tout alors que le club espagnol pourrait rapidement transmettre une offre de 100 M€ pour le milieu de terrain serbe de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic, selon Sky Sport Italia. Le Mercato s’annonce agité chez les Merengue…