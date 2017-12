Liga - Real Madrid : Sergio Ramos, recordman des cartons rouges

Le défenseur central espagnol du Real Madrid Sergio Ramos expulsé lors de la rencontre face à l’Athlétic Bilbao, a écopé de son 19eme carton rouge en Liga, un record !

« Docteur Terreur ». Sergio Ramos n’a jamais aussi bien porté son surnom. Grand perdant de la 14eme journée de Liga après son accroc sur la pelouse de Bilbao, le Real Madrid se retrouve une nouvelle fois privé de son défenseur central, expulsé après avoir écopé de deux cartons jaunes lors de la rencontre. Réputé pour son agressivité, l’international espagnol possède en effet un pêché mignon : les cartons rouges. Il en totalise 19 en 416 rencontres disputées avec Séville et le Real Madrid, un record en Liga. Ramos a ainsi détrôné Pablo Alfaro et Xavier Aguado, expulsés à 18 reprises au cours de leur carrière. En Ligue des Champions, l’Andalou a été expulsé à trois reprises en 107 matchs joués, ce qui le place derrière Zlatan Ibrahimovic et Edgar Davids, détenteur du record européen pour les cartons rouges. Pourtant, Sergio Ramos n’a jamais été exclu sous le maillot de la Roja. A n’y rien comprendre.