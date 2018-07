Liga - Real Madrid - Michel Salgado : Quand Ronaldo prend une décision... »

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, Michel Salgado n'a pas caché son inquiétude au moment où le Portugais semble de plus en plus proche de rejoindre la Juventus Turin.

« S’il part ça me fera mal car j’ai été avec lui pendant six mois, et je peux dire que c’est quelqu’un qui a posé son empreinte sur le Real Madrid et qui continue à le faire. Mais je le connais bien, quand il prend une décision, il fonce, peu importe les conséquences. Mais si Cristiano n’y va pas, nous aurons encore de grands moments avec lui car c’est un phénomène. Et s’il décide de partir, il faut lui souhaiter le meilleur et le remercier pour tout. Son possible départ m’inquiète mais c’est une décision personnelle. L’abaissement de la clause d’achat m’inquiète aussi », a déclaré Michel Salgado, défenseur du Real Madrid pendant dix ans (1999-2009), au sujet du probable départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin.