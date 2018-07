Liga - Real Madrid : Eden Hazard en plan C pour remplacer Cristiano Ronaldo

Après les priorités Neymar et Kylian Mbappé, le Real Madrid songe à Eden Hazard pour pallier le probable départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin, d’après AS.

Le probable départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin pourrait enclencher un jeu de dominos dans le Mercato des grands clubs européens ces prochaines semaines. A coup sûr, le Real Madrid voudra remplacer son attaquant par une autre star, qui pourrait être Neymar ou Kylian Mbappé, les deux priorités dans cet ordre du club merengue. Mais il n’est pas dit que le PSG, qui n’a pas inclus de clauses libératoires dans les contrats de ses deux joueurs majeures, ouvre la porte à un transfert de l’un des deux, un an seulement après leur recrutement. Au moins tant que la réouverture de l’enquête au sujet du fair-play financier ne bouleverse pas les plans du club de la Capitale. Dès lors, le Real pourrait se rabattre sur une autre piste plus réalisable : Eden Hazard. D’après les informations de AS, le milieu offensif de Chelsea et de la Belgique (90 sélections), dont il est capitaine, est le plan C du président Florentino Pérez pour se substituer à Ronaldo.

Un nouveau départ à 27 ans

Régulièrement lié au Real ces dernières saisons, en particulier avec la présence sur le banc de Zinedine Zidane, qui a toujours adoré le profil de l’ancien Lillois, Hazard pourrait opter pour un nouveau challenge après six saisons chez les Blues. Double champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue Europa en 2013, le natif de La Louvière pourrait faire le choix de donner un nouvel élan à sa carrière à 27 ans. Mais il n’était pas catégorique sur ses envies de départ avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde. « Si j’en suis là dans ma carrière, c’est grâce à Chelsea, avait-il indiqué à L’Equipe. Ce serait trop facile de dire : j’ai envie de partir parce que j’ai fait le tour. (…) Le Real Madrid peut m’intéresser, tout le monde le sait. Mais si demain ce club ne veut pas de moi, on n’en parlera plus. S’ils veulent m’acheter, ils savent ce qu’il faut faire. Aller là-bas pour aller là-bas, non. Il faut un projet. »

Chelsea dans le flou avec son manager

Sans Zidane à sa tête, celui que pourrait lui proposer le Real pourrait se révéler moins tentant pour ce grand fan de ZZ dans son enfance. Mais Chelsea est dans le flou en vue de la saison prochaine, Antonio Conte étant toujours officiellement le manager, alors que son départ et son remplacement par Maurizio Sarri semblent actés. Les soucis judiciaires de Roman Abramovich ont empêché néanmoins le propriétaire du club londonien d’avancer sur ce dossier. Une raison de plus de penser qu’Hazard prendra la porte cet été ? Possible, surtout que son père avait sous-entendu dans les colonnes du Soir fin 2017 que les tergiversations sur une prolongation de contrat n’était pas anodine. « Ce que je peux affirmer à propos d’Eden, c’est qu’il a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l’intérêt du Real, où il se verrait bien. » La réciproque est vraie depuis des années. Tout pourrait être enfin réuni pour que cette idylle se concrétise.

