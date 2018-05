Liga - Real Madrid : Cristiano Ronaldo souffre d'une entorse de la cheville droite et manquera deux matchs

Selon le quotidien espagnol AS, Cristiano Ronaldo ne souffre que d'une simple entorse de la cheville droite et ne manquera que deux rencontres de Liga. Sa participation à la finale de la Ligue des Champions n'est donc pas remise en cause.

Le verdict est tombé. Cristiano Ronaldo, sorti à la mi-temps du Clasico au Camp Nou contre le FC Barcelone (2-2) dimanche dernier, souffre d’une entorse à la cheville droite. Inquiets un temps, les supporters madrilènes peuvent désormais être rassurés. Le Real Madrid pourra bien compter sur sa star pour la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, le 26 mai prochain. Selon le quotidien espagnol AS, l’international portugais manquera les deux prochaines rencontres de Liga. Il devrait être laissé au repos contre Séville, mercredi, puis contre le Celta Vigo samedi prochain. Son retour pourrait avoir lieu contre Villarreal, le 20 mai avant le grand rendez-vous tant attendu et la quête d’une troisième C1 consécutive.