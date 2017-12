Liga - Real Madrid : CR7 veut terminer avec les Merengue

Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'attaquant international portugais aimerait terminer sa carrière avec le Real Madrid. L'ancien joueur du Sporting Portugal et de Manchester United s'est confié après la victoire lors du Mondial des clubs (1-0 contre les Brésiliens du Gremio Porto Alegre).

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, l’attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (32 ans) est-il susceptible de faire ses valises dans les prochains mois ? Auteur du but de la victoire lors de finale de la Coupe du Monde des clubs, le natif de Funchal a évoqué son avenir à l’issue de cette rencontre face au Gremio Porto Alegre. « Continuer avec les Merengue ? J’aimerais beaucoup, mais cela ne dépend pas de moi, a expliqué l’ancien joueur du Sporting Portugal et de Manchester United. Ce qui dépend de moi, c’est ce que je fais sur le terrain. Je ne suis pas celui qui dirige le club. Ça c’est pour ceux qui décident. Mon travail est sur le terrain et je le fais bien. Le reste, je ne peux pas le contrôler. » Zidane : « Pour nous, il est primordial que Cristiano reste » La barre apparaît désormais dans le camp du président Florentino Pérez qui pourrait être contraint de remettre la main au portefeuille afin de calmer les éventuelles envies d’ailleurs de son numéro 7. « Une prolongation ? Bien sûr, mais le moment venu, a indiqué, de son côté, Zinédine Zidane, l’entraîneur de La Maison Blanche. Pour nous, il est primordial que Cristiano reste. Il est chez lui ici et personne n’arrive à faire ce qu’il fait. On espère donc qu’il restera ici jusqu’à la retraite. » Pas sûr que son discours soit aussi tranché au sujet du Gallois Gareth Bale (qui est notamment annoncé du côté de Manchester United)…