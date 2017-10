Liga : L'incroyable histoire d'une famille australienne venue voir jouer le Barça et... Neymar

Décidément, la chance n'a pas souri à cette famille australienne.

L’histoire semblait parfaite. Une famille australienne de Melbourne avait réservé il y a trois mois un voyage en Europe, et plus précisément à Barcelone. L’idée était d’amener leur fils voir un match du Barça pour qu’il puisse voir son idole, un certain Neymar. Sauf que depuis la star brésilienne a fait ses valises pour Paris et que le match a failli ne pas se jouer à cause du référendum pour l’indépendance de la Catalogne. Finalement, le match aura bien lieu… mais à huis-clos. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.