Liga : L’Atlético Madrid porte plainte contre le FC Barcelone auprès de la FIFA

L’AFP a confirmé que l’Atlético Madrid avait bien déposé plainte auprès de la FIFA, ce mardi, contre le FC Barcelone. En cause, les « contacts répétés » entre le club catalan et Antoine Griezmann.

L’Atlético Madrid est passé à l’action. Dimanche soir, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, avait avoué à demi-mot les contacts pris avec Antoine Griezmann en vue d’un transfert l’été prochain. Ce mardi, le club madrilène a donc décidé de porter plainte contre les Catalans auprès de la FIFA, comme confirmé par des sources internes à l’institution et aux Colchoneros à l’AFP. En effet, ces sollicitations du Barça pour l’attaquant français sont théoriquement interdites, sans l’accord du club qui possède le joueur. « C’est un joueur sous contrat longue durée et ça ne peut pas se passer comme ça. De plus, l’Atlético estime que cela peut affecter le déroulement d’une compétition comme la Liga, où le Barça est maintenant premier et l’Atlético deuxième », a expliqué une source interne au club madrilène. Le Barça veut Griezmann et ne s’en cache pas L’intérêt de l’actuel leader de la Liga pour l’international français n’est pas nouveau mais n’est surtout plus caché. « Il est possible qu’il y ait eu une approche. Je ne sais pas…Je crois qu’il y a une bonne entente (entre le joueur et le club). Il peut y avoir une bonne relation et des discussions », avait déclaré Guillermo Amor. Jordi Alba et Luis Suarez ont aussi laissé entendre qu’ils accueilleraient le gaucher à bras ouverts, tandis que Diego Simeone a avoué qu’il ne fermerait pas la porte à un départ de son protégé. Zinedine Zidane et Florentino Pérez, entraîneur et président du Real Madrid, espèrent aussi attirer le joueur l’été prochain selon L’Equipe. Cette saison, Griezmann a inscrit sept buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues.