Liga (J25) : Le Barça s'amuse contre Gérone, Messi dans l’histoire

Cueilli à froid par Gérone dès les premières minutes, le Barça a ensuite déroulé pour conserver ses dix points d’avance sur l’Atletico Madrid. Double buteur, Lionel Messi est surtout devenu le meilleur passeur de l’histoire de la Liga.

La joie d’un possible exploit n’a duré que deux minutes pour Gérone. Promu pour la première fois de son histoire en Liga cette année, le club catalan a enfin vécu le goût d’un derby dans l’antre du voisin. Est-ce l’adrénaline en tout cas les visiteurs ont sonné le glas dès les premiers instants de la partie grâce à Portu. L’attaquant espagnol a profité de la passivité de Samuel Umtiti pour inscrire son dixième but de la saison et prouver qu’il aimait bien les gros de Liga après avoir trouvé le chemin des filets contre le Real et l’Atletico.Messi encore plus dans l’histoire de la LigaSeulement, ce but a eu un effet négatif puisqu’il a eu le mérite de réveiller les Barcelonais. Sans de nombreux changements (Iniesta et Paulinho sur le banc) dans le onze de départ malgré la rencontre mardi dernier contre Chelsea, les Barcelonais ont mis le bleu de chauffe derrière leur duo infernal, Luis Suarez – Lionel Messi. L’Argentin a parfaitement lancé l’Uruguayen qui a remis les compteurs à 0 (1-1, 5eme) et s’offrir le titre de meilleur passeur de l’histoire de la Liga (148 offrandes). Un début de match canon qui a ensuite été à sens unique tant les Blaugrana ont été au-dessus. Quand Messi choisit d’accélérer, c’est tout le jeu catalan qui est transformé.Dembélé passeur, Coutinho buteurTouché par un deuil familial dans la semaine, le capitaine barcelonais a rendu hommage à sa manière. Un record donc mais aussi un doublé en sept minutes (30eme, 37eme) dont un subtil coup-franc sous le mur. Titulaire sur la droite de l’attaque, Ousmane Dembélé n’a pas été en réussite mais a eu le mérite de se muer en passeur, histoire de retrouver la confiance perdue avec ses deux blessures. Le Français a offert le but du triplé à Suarez (6-1, 76eme) tandis que Philippe Coutinho a marqué son premier but en Liga d’une magnifique frappe en lucarne quelques minutes auparavant (5-1, 66eme). Seules ombres au tableau, la sortie par précaution de Gérard Piqué après un coup au genou et la cuisse de Semedo qui a lâché à 5 minutes du terme.