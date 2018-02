Liga (J25) : L'Atletico Madrid se promène à Séville et recolle au Barça

Opposé au FC Séville, l'Atletico Madrid a déroulé ce dimanche à Sanchez Pizjuan (2-5). Un triplé d'Antoine Griezmann, auteur également d'une passe décisive, a permis aux siens de l'emporter facilement et d'ainsi revenir à sept longueur du leader, le FC Barcelone.

Ce dimanche, le FC Séville a frôlé la correction dans son antre. Après un bon match en Ligue des Champions en milieu de semaine, les Andalous ont complètement craqué face à l’Atletico Madrid. Dominateur dans le jeu, les Sévillans auraient même pu ouvrir le score dès les premières minutes, mais Luis Muriel a perdu son duel face à Oblak (2eme). Un raté qui va coûter cher aux hommes de Vincenzo Montella. En effet, dans son style si particulier, l’Atletico a fait le dos rond et a fini ouvert le score par l’intermédiaire de Diego Costa (28eme, 0-1), suite à une grossière erreur d’Ever Banega, trop laxiste dans la relance. Pire, les Colchoneros ont fait le break avant la pause grâce à un superbe but d’Antoine Griezmann (41eme, 0-2), qui a trouvé la lucarne de Soria, le portier de Séville. A la pause et sans convaincre, les Madrilènes étaient donc devant.Au retour des vestiaires, face à un Séville impuissant, Madrid a enfoncé le clou. Fauché dans la surface par Soria, Diego Costa s’est logiquement vu accordé un penalty que Griezmann a transformé facilement et ainsi mis son équipe à l’abri (50eme, 0-3). Alors que le rythme du match retombait un peu, le Français a profité d’une erreur d’appréciation de Clément Lenglet pour servir idéalement Koke pour le 0-4 peu après l’heure de jeu (64eme). Mais le show Griezmann n’était pas fini pour autant. Servi idéalement par Saul Niguez, le Français s’est offert un triplé sur la pelouse de Séville ce dimanche (0-5, 80eme). Avec donc trois buts au compteur et une passe décisive, le natif de Mâcon réalisait une énorme performance face à des Andalous, qui se sont réveillés trop tard.En effet, dans les dernières minutes, les joueurs de Vincenzo Montella ont montré un tout autre visage. Servi par Wissam Ben Yedder, Pablo Sarabia a trompé Jan Oblak (84eme, 1-5), puis ce fut au tour de Nolito de marquer (88eme, 2-5). En quelques minutes, Séville a sauvé l’honneur devant son public mais a réagi trop tard pour espérer un quelconque résultat ce dimanche. De son côté, l’Atletico Madrid s’est promené et enregistre un cinquième succès de suite en Liga. Une victoire qui laisse les Colchoneros à sept points du Barça, leader, et du Real Madrid, troisième. De son côté, Séville est désormais sixième à dix points de Valence et de la Ligue des Champions !