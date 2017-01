Liga (J19) : En balade à Eibar, le Barça a répondu à ses rivaux

Après les victoires du Real Madrid et du FC Séville, le FC Barcelone a fait le travail sur le terrain d'Eibar en s'imposant largement (4-0). La belle soirée catalane est néanmoins gâchée par la sortie sur civière de Sergio Busquets dès la 9eme minute de jeu et qui pourrait manquer le match contre le PSG en huitièmes de finale de Ligue de Champions.

Le FC Barcelone n’a pas flanché. Après les victoires du Real Madrid contre Malaga (2-1) et du FC Séville à Osasuna (3-4), les Barcelonais n’avaient pas d’autres choix que de s’imposer sur le terrain d’Eibar lors de la 19eme journée pour ne pas se laisser distancer dans la course au titre. La mission a été remplie par les hommes de Luis Enrique en s’imposant facilement (0-4). Pourtant, tout n’a pas été facile pour les Catalans, dominés en début de match par les Basques. Mais une fois n’est pas coutume, c’est par le duo Messi-Suarez que les Blaugrana ont repris le sens du but. Si Denis Suarez avait ouvert la marque d’une magnifique frappe sèche à l’entrée de la surface (32eme), le capitaine argentin a mis fin à tous espoirs d’Eibar dès le retour des vestiaires (50eme). Sur un centre de son compère uruguayen, le lutin catalan s’en est allé inscrire son 15eme but de la saison et prendre seul la tête du classement des buteurs. Oui mais voilà, Suarez n’a pas laissé s’échapper son coéquipier.

Messi et Suarez meilleurs buteurs de Liga

A la 68eme minute, le n°7 du Barça s’est défait du Français Lejeune au physique avant d’aller fixer Rodriguez au premier poteau. il rejoint Messi en tête des buteurs. La messe était dite même si Eibar n’a pas démérité dans ce match et aurait pu être récompensé d’un but notamment sur cette frappe de Pedro Leon, l’ancien du Real Madrid, obligeant Ter Stegen, excellent dimanche, à la claquette (86eme). Le but de Neymar, loin d’être à son avantage dans cette rencontre, dans le temps additionnel est anecdotique même s’il met fin à une disette depuis le 2 octobre pour le Brésilien en Liga (91eme).

Busquets absent contre le PSG?

Seul point noir dans cette belle soirée de janvier, la blessure de Sergio Busquets. Déjà privé d’Andres Iniesta, blessé lors du quart de finale aller de la Coupe du Roi jeudi, Luis Enrique a vu Sergio Busquets sortir sur civière dès la 9eme minute. Touché à la cheville dans un contact avec Escalante, le régulateur du jeu barcelonais pourrait bien faire défaut pendant de longues semaines. Le club catalan a annoncé une première absence de quatre semaines en attendant les examens de lundi. Si elle venait à être confirmée, cette indisponibilité empêcherait l’international espagnol de participer au huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG le 14 février prochain.

