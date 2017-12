Liga (J17) : Valence rate le coche et rend le coup du Barça encore plus beau

Valence s’est incliné à domicile dans le derby contre Villarreal samedi (0-1) et a manqué l’opportunité de chiper la deuxième place de Liga à l’Atlético Madrid. Avec cette défaite du VCF, les quatre poursuivants du FC Barcelone ont perdu cette semaine.

Décembre a coupé l’élan de Valence. Le VCF s’est incliné à domicile dans le derby contre Villarreal samedi (0-1) et a pris seulement quatre points sur ses cinq derniers matchs de championnat. Parfaitement servi par Pablo Fornals, Carlos Bacca a inscrit l’unique but de la rencontre (24eme). Avec cette victoire, le « sous-marin jaune » a réalisé une excellente opération au classement de Liga, comme le FC Barcelone, dont les quatre poursuivants ont perdu au cours de cette 17eme journée étalée sur toute la semaine. En effet, Villarreal s’est ainsi rapproché des quatre équipes qui le devancent. Zaza expulsé, Guedes titulaire De son côté, le VCF a laissé filer l’occasion de déposséder l’Atlético Madrid de sa deuxième place. Un malheur n’arrivant jamais seul, Simone Zaza a été expulsé à l’heure de jeu. Au bout d’une action confuse, où Gabriel a trouvé la barre transversale d’une reprise de la tête sur corner et Geoffrey Kondogbia est passé tout proche de pousser le ballon au fond, l’attaquant italien a taclé en retard Cédric Bakambu. Un geste aussi maladroit que spectaculaire, qui lui a logiquement valu un deuxième avertissement et qui a calmé des Valencians pourtant dominateurs jusque-là (55% de possession, 22 tirs à 9, mais seulement 3 cadrés). A noter que Manuel Trigueros a aussi écopé d’un carton rouge en fin de match (84eme). La fin d’année pouvait difficilement mieux tomber pour les partenaires de Gonçalo Guedes, qui renouait avec une place de titulaire. Avec le secret espoir de retrouver le mojo pendant les fêtes.