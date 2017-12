Liga (J16) : Fernando Torres libère l'Atlético Madrid

Décidément, Fernando Torres a le sens du timing.

Alors que son équipe a longtemps buté sur Alavés ce samedi soir, « El Nino » a délivré le Wanda Metropolitano en reprenant victorieusement un centre de Sime Vrsaljko à un quart d’heure du terme de la rencontre (74eme). Il signait par la même occasion son premier but de la saison en championnat d’Espagne. Avant cela, l’Atlético Madrid, peu inspirée, n’est pas arrivée pas à prendre les devants face à une équipe qui restait sur deux succès de suite en Liga. Bien en place défensivement, les visiteurs ont posé bien des problèmes aux Colchoneros, Pacheco, le portier d’Alavés, n’étant que peu sollicité durant le match. Pourtant, Diego Simeone n’a pas manqué pas d’idées et avait notamment joué l’attaque à la pause en faisant rentrer un attaquant supplémentaire à la place de Thomas Partey, peu à son aise dans cette rencontre. Finalement, les Madrilènes s’en sont sortis sans briller et réalise la belle opération du jour en Liga. En effet, en l’emportant, l’Atlético Madrid profite du revers de Valence à Eibar (1-2) pour prendre la deuxième place de la Liga à trois points de Barcelone, qui joue dimanche contre La Corogne.