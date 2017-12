Liga (J15) : L’Atlético Madrid enchaîne, même sans Antoine Griezmann

L’Atlético Madrid a glané dimanche un troisième succès consécutif en Liga en s’imposant chez le Betis Séville (0-1). En l’absence d’Antoine Griezmann, Saul Niguez a endossé le costume de l’homme providentiel.

Poussif en début de saison, l’Atlético Madrid est redevenu une implacable machine à gagner. Il en est à cinq victoires sur ses sept dernières sorties toutes compétitions avec son succès décroché chez le Betis Séville dimanche (0-1). Une troisième victoire de rang en Liga pour les Colchoneros, solides 3emes du championnat. En l’absence d’Antoine Griezmann pour ce déplacement en Andalousie, l’homme aux quatre buts sur ses quatre dernières titularisations étant blessé, c’est Saul Niguez qui s’est chargé de l’essentiel, comme en Ligue des Champions cette semaine contre Chelsea (1-1). Il a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un centre de Sime Vrslajk et l’Atlético a ensuite tenu bon contre un Betis joueur. Une parade énorme d’Oblak Avec Ryad Boudebouz titulaire, les Sévillans ont globalement dominé, avec 74% de possession (!) et 9 tirs tentés. Mais Jan Oblak a sorti le grand jeu, en particulier sur une frappe de Cristian Tello (61eme), pour tenir trois points précieux dans la couse au titre. Toujours invaincu cette saison en championnat, le vice-champion d’Europe en 2014 et 2016 a surtout confirmé dans le Sud de l’Espagne son statut de meilleure défense du pays (7 buts encaissés, comme le FC Barcelone). Une recette qui a fait les succès de l’Atlético sous Diego Simeone. Et comme il a retrouvé son efficacité, plus rien ne lui semble impossible pour la suite.