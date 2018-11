Liga (J13) : L'Atlético Madrid et le FC Barcelone se quittent sur un nul après un petit match

Le promu rémois continue sa surprenante première partie de saison. Solide défensivement, réaliste offensivement, il pointe à la 7eme place grâce à sa victoire face à Guingamp (2-1). Malgré l’arrivée sur le banc de Jocelyn Gourvenenec, le club costarmoricain ne décolle pas.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (14me journée) / REIMS - GUINGAMP : 2-1

Reims

Guingamp

Il ne valait mieux pas être en retard ce samedi soir à Auguste-Delaune. Le Stade de Reims a trouvé la faille après seulement trois minutes de jeu sur une belle action collective, conclue par l’indispensable Xavier Chavalerin. On aurait alors pu croire que le match était déjà plié tant le promu champenois s’appuie sur une bonne organisation défensive, lui qui a déjà gardé sa cage inviolée à huit reprises depuis le début de la saison (total le plus élevé dans les cinq plus grands championnats européens). La première mi-temps a confirmé cette tendance, tant Guingamp a semblé impuissant et incapable de contourner le bloc adverse.L’équipe costarmoricaine est revenue avec de meilleures intentions au retour des vestiaires grâce notamment à un jeu plus direct. Elle s'est procurée plusieurs situations par Nathael Julan, mais Edouard Mendy a fait le job dans le but rémois. Les locaux ont finalement doublé la mise grâce au jeune Boulaye Dia, auteur de son premier but en Ligue 1 sur son premier ballon du match. La messe semblait dite pour de bon, mais Xavier Chavalerin a alors commis l’irréparable dans la surface, permettant à Marcus Thuram de redonner espoir aux siens sur penalty. Espoir finalement vain : Reims enchaîne une deuxième victoire de suite à domicile après celle obtenue avant la trêve internationale face à Monaco (1-0), l’autre équipe relégable à l’heure actuelle.Avec la victoire monégasque à Caen (1-0), Guingamp est plus que jamais lanterne rouge. Jocelyn Gourvennec aurait évidemment espéré une première plus positive pour son retour sur le banc de l'En Avant, mais tout n’est pas à jeter à la poubelle dans le contenu et dans l’état d’esprit. Reims continue de son côté sa belle première partie de saison et se hisse à la 7eme place devant des clubs bien plus huppés. Avec 20 points au compteur, le promu a quasiment fait la moitié du chemin pour le maintien et va pouvoir se rendre avec sérénité au Vélodrome pour y affronter l’OM le 2 décembre prochain.Après un une-deux sur le côté gauche avec Moussa Doumbia, Ghislan Konan adresse un centre puissant à ras de terre. Trouvé au point de penalty, Pablo Chavarria met intelligemment en retrait et en une touche sur Xavier Chavalerin. Ce dernier s’applique du droit et trouve des 16 mètres le soupirail gauche de Karl-Johan Johnsson, trop court.Etienne Didot trouve par dessus la défense Nathael Julan, qui se présente seul face à Edouard Mendy. Son ballon piqué n’est pas assez bien touché et passe au-dessus des buts rémois.Nicolas Benezet déborde sur l’aile droite et adresse un centre précis au point de penalty où Nathael Julan reprend de volée. Sa tentative, trop pure et trop axiale, est repoussée par Edouard Mendy, vigilant et sur la trajectoire.Sur un centre de la gauche de Moussa Doumbia, Pablo Chavarria, esseulé dans la surface guingampaise, croise un peu trop sa tête piquée alors que Karl-Johan Johnsson semblait battu.A la suite d’une belle action collective, Pablo Chavarria sert dans l’axe et en une touche Boulaye Dia. Après un contrôle du droit, le jeune attaquant rémois expédie une splendide frappe du gauche depuis l’entrée de la surface dans le petit filet droit de Karl-Johan Johansson. Son premier but en Ligue 1 sur son premier ballon du match !Marcus Thuram inscrit son sixième but de la saison en transformant avec sang-froid un penalty obtenu avec l’aide du VAR après une faute de Xavier Chavalerin sur Lebogang Phiri.Il est le joueur de Ligue 1 qui parcourt le plus de kilomètres par match. Environ 12,3. Xaviern’est pas qu’un infatigable joueur de l’ombre. C’est aussi un très bon manieur de ballons, habile sur coups de pied arrêtés et buteur à ses heures perdues. Il a parfaitement placé son ballon du droit sur une remise astucieuse de Pablo Chavarria pour l’ouverture du score. Le penalty concédé vient quelque peu ternir sa prestation pour le reste impressionnante.A force de briller à un poste où les bons joueurs se comptent sur les doigts d’une main en Ligue 1, Ghislainrisque de ne pas faire de vieux os à Reims. Le latéral gauche, arrivé cet été de Guimaraes (Portugal), est la très bonne pioche du recrutement champenois. Bon défenseur, l’international ivoirien dynamite son couloir dès qu’il le peut. C’est lui qui est à l’origine du but de Xavier Chavalerin et a souvent combiné avec Moussa Doumbia.Il marque peu, mais pèse considérablement sur les défenses adverses. L’Argentin Pabloest très important dans le dispositif rémois de David Guion par son jeu au but et son abnégation. Il est aussi décisif, puisque c’est lui qui met sur orbite Xavier Chavalerin, puis Boulaye Dia sur les deux buts de son équipe.Avec Moussa Doumbia et Ghislan Konan dans son couloir, Jordanpouvait craindre une soirée compliquée. Elle l’a été. Surtout avec un carton jaune pris après 10 minutes de jeu. Le latéral gauche de Guingamp n’a clairement pas été à la fête, se faisant souvent prendre de vitesse et laissant trop d’espaces à ses adversaires directs. Il s’est néanmoins repris lors du second acte.Même s’il ne peut pas grand chose sur les deux buts encaissés, Karl-Johann’est pas assez décisif depuis le début de la saison. Surtout, il ne respire pas la sérénité d’une manière générale. Parfois hésitant dans ses sorties aériennes, il a montré des carences aussi dans son jeu au pied.Des deux joueurs offensifs de couloir, Jocelyn Gourvennec a préféré sortir Nicolas Benezet. Pourtant, Marcusn’a pas montré grand chose si ce n’est une frappe lointaine et cadrée au retour des vestiaires (54eme). Il n’a pas non plus été un modèle d’état d’esprit, ne se repliant pas toujours et laissant souvent Jordan Ikoko seul face à Ghislain Konan et Moussa Doumbia.M.Hamel a parfois eu la gâchette facile comme sur ce carton sorti à l’encontre de Pedro Rebocho pour un excès d’engagement dans le domaine aérien face à Rémi Oudin (65eme). Il est aidé, par le VAR, sur le penalty obtenu par les Guingampais. A sa décharge, la faute de Xavier Chavalerin est vraiment sur la ligne de la surface de réparation et n’était pas facile à voir (79eme).Temps agréable – Pelouse excellente: M.Hamel (: Chavalerin (3eme) et Dia (68eme) pour Reims - M.Thuram (81eme) pour Guingamp: Romao (22eme) pour Reims - Ikoko (10eme), Thuram (34eme), Rebocho (65eme) et Sorbon (84eme) pour Guingamp: AucuneE.Mendy () - Foket (), Engels (), Abdelhamid (), Konan () - Chavalerin (), Romao (cap) () - M.Doumbia () puis Ndom (87eme), Cafaro (), Oudin () puis Dia (66eme) - Chavarria (: J. Carrasso (g), T.Fontaine, Métanire, Ojo, Kamara: D.GuionJohnsson () - Ikoko (), Kerbrat (cap) (), Sorbon (), Rebocho () - Coco (), Didot (), Phiri (), Benezet () puis N’Gbakoto (66eme) - M.Thuram (), Julan () puis Phæton (74eme): Caillard (g), Che.Traoré, Boudjemaa, G.Fofana, Tabanou: J.Gourvennec