Liga : Isco permet au Real d'enchaîner

Grâce à un doublé d'Isco, Zidane et le Real peuvent souffler.

Mal en point en championnat car trop inconstants depuis le début de saison et peu épargnés par les absences, les Merengue enchaînent ainsi un deuxième succès de suite en Liga. Le premier de la saison dans leur antre du Stade Santiago-Bernabéu, après deux nuls et une défaite. Ce dimanche soir, contre l’Espanyol Barcelone, le Real Madrid a longtemps dominé mais de façon stérile avant qu’Isco ne libère une première fois son équipe à la demi-heure de jeu après un bon service de Cristiano Ronaldo (1-0, 30eme). Mais la suite a été plus compliquée pour l’équipe de Zidane qui a vu les Barcelonais défendre crânement leurs chances. Un changement tactique de Quique Sánchez Flores à la pause a permis à son équipe d’inquiéter d’avantage les Madrilènes en contre.

En effet, au retour des vestiaires, l’Espanyol a su mettre à profit la domination du Real pour se montrer dangereux en contre. Gerard Moreno et Léo Baptistao ont posé des soucis par leur vitesse, alors que Navarro tout juste entré à buter sur Navas (49eme). Mais, le Real Madrid a tenu et s’est mis à l’abri en doublant la mise sur une accélération. Suite à une récupération de Casemiro, l’attaque madrilène s’est mise en marche et Isco, à la réception d’un centre en retrait d’Asensio, a libéré tout un stade (2-0, 70eme). Derrière, les Catalans n’ont plus inquiété les Merengue qui s’imposent donc enfin à domicile. Fort de ce succès (2-0), le Real Madrid montre à la 5eme place de la Liga, mais compte toujours sept longueurs de retard sur le FC Barcelone. Avant la trêve internationale, l’équipe de Zidane se rassure et reste au contact.