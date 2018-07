Liga – FC Barcelone : Une nouvelle recrue officialisée !

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi l’arrivée du défenseur central français du FC Séville. L’ancien joueur de Nancy a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2023, avec une clause libératoire fixée à 300 millions d’euros.

Il ne manquait plus que l’officialisation, et voilà qui est fait. Ce jeudi après-midi, le FC Barcelone a annoncé sur son compte twitter l’arrivée du défenseur central du FC Séville Clément Lenglet, confirmant ainsi les informations publiées par les quotidiens espagnols Mundo Deportivo et Sport mercredi. Les dirigeants catalans ont effet payé la clause libératoire du joueur de 23 ans, soit la somme de 35,9 M€. L’ancien joueur de l’AS Nancy-Lorraine a signé un bail de cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. Sa nouvelle clause libératoire a été fixée à… 300 M€ par les Blaugranas. Cette annonce intervient à peine une heure après la présentation d’une nouvelle recrue, le milieu de terrain brésilien Arthur (21 ans).

Lenglet, Piqué, Umtiti… Quelle charnière titulaire au Barça ?

« Le Français rejoint une défense barcelonaise qui comprend déjà plusieurs joueurs d’expérience comme Gérard Piqué, Samuel Umtiti et Thomas Vermaelen, qui aideront à coup sûr Lenglet à progresser », est-il précisé dans le communiqué, qui n’évoque à aucun moment le Colombien Yerry Mina, qui avait débarqué l’hiver dernier en Catalogne et qui est déjà annoncé sur le départ. Quoiqu’il en soit, Ernesto Valverde dispose désormais de trois gauchers dont deux très prometteurs en charnière. Reste à savoir si Lenglet arrive pour être titulaire. Si c’est le cas, mettre Gérard Piqué ou Samuel Umtiti sur le banc paraît pour le moment peu probable, à moins que l’idée d’une défense à trois ait émergé… A noter que le dossier Adrien Rabiot devrait également agiter le Mercato du FC Barcelone, alors que Sport évoquait mercredi un accord entre le club et le joueur du Paris Saint-Germain.