Liga - FC Barcelone : La Chine ne veut pas d'Andrès Iniesta en Super League

Le milieu de terrain du FC Barcelone ne serait pas le bienvenu en Chine. Iniesta n'a « pas le niveau requis pour jouer en Chinese League Soccer » selon le club du Chongqing Dangdai Lifan.

Véritable légende à son poste, Andrès Iniesta ne fait pas l’unanimité. Alors que l’international espagnol a prolongé à vie avec son club de cœur, le FC Barcelone, la rumeur d’un départ persiste et Iniesta pourrait s’envoler en Chine après la Coupe du Monde 2018 en Russie. Selon les informations du média chinois Chongping Morning Post, le milieu de terrain pourrait jouer pour le Chongqing Dangdai Lifan. Une possible arrivée qui ne ferait pas que des heureux. Apprécié des supporters asiatiques, à cause de son âge et de son style de jeu, l’international espagnol ne serait cependant pas désiré dans le club de Super League. L’Espagnol n’a « pas le niveau requis pour jouer en Chinese League Soccer » selon le Chongqing Dangdai Lifan. Des remarques qui ne devraient pas être prises en compte par le joueur, pilier de l’entre jeu du FC Barcelone encore cette saison.