Liga - FC Barcelone : Douglas de retour cet hiver ?

Le latéral droit brésilien Douglas Peirera, prêté cette saison par Barcelone au Benfica, pourrait faire son retour au Camp Nou lors du Mercato hivernal.

C’est un joueur qui est malheureusement habitué aux flops. Douglas Pereira Dos Santos peine à faire ses preuves sur le terrain. Recruté par le FC Barcelone à l’été 2014, l’arrière droit brésilien n’a pu jouer seulement que trois petits matchs de Liga, dont deux lors de son prêt au Sporting Gijon. Envoyé se refaire une santé au Portugal et prêté cet été par les dirigeants catalans au Benfica Lisbonne, il ne porte son numéro 8 qu’a trois reprises en Ligue des Champions et n’a jamais joué en Liga NOS. En manque de temps de jeu, Douglas pourrait bien retourner à la case départ. En effet, selon les informations d’UOL Esporte, le Brésilien devrait revenir à Barcelone lors du Mercato hivernal. Une clause de son contrat stipulerait que son prêt serait immédiatement rompu s’il ne jouait pas plus de onze rencontres avant la fin du mois de décembre. Les dirigeants portugais lui chercheraient même déjà un remplaçant. Le nom de Gino Peruzzi (Boca Juniors) a déjà été évoqué. Reste à savoir ce que le FC Barcelone pourrait bien faire du latéral auriverde.