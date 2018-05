Liga - FC Barcelone : Bartomeu a rencontré l'agent de Griezmann

Le président barcelonais Josep Maria Bartomeu reconnaît avoir eu des contacts avec l'agent de l'attaquant international français de l'Atlético Madrid.

Auteur de dix-neuf buts cette saison en Liga (+ huit passes décisives), l’attaquant international français Antoine Griezmann (27 ans, Atlético Madrid) va-t-il effectivement rejoindre le FC Barcelone lors du Mercato d’été ? Interrogé par RAC1, le président Josep Maria Bartomeu a évoqué la piste menant à l’ancien joueur de la Real Sociedad, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Colchoneros et qui dispose d’une clause libératoire de 100 M€. « Nous entretenons une relation avec son représentant, comme avec d’autres, a indiqué le dirigeant barcelonais au sujet du natif de Mâcon (qui pourrait parapher un bail de cinq ans avec la formation entraînée par Ernesto Valverde). Nous nous sommes vus en octobre dernier. C’était une réunion, rien de plus, nous ne devons pas céder aux spéculations. »

Alors que le Tricolore apparaît en contacts très avancés avec les Blaugrana, Josep Maria Bartomeu a également admis l’avoir croisé « par hasard » au cours de vacances aux îles Baléares. « Je l’ai vu l’été dernier en vacances. Nous nous sommes croisés, comme j’ai croisé d’autres joueurs, mais je n’ai pas dîné avec lui. » Par ailleurs, il a aussi été question de l’avenir d’Ousmane Dembélé (20 ans). Recruté l’été dernier pour 115 M€ (+ des bonus), l’ex-sociétaire de Rennes et de Dortmund est-il réellement disponible en prêt après un premier exercice délicat en Catalogne ? « Ce n’est pas d’actualité. C’est un pari pour le futur. Il est très jeune et nous attendons beaucoup de lui. Nous allons finir la saison et il y aura ensuite des réunions. »