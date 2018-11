Liga - Celta Vigo : Miguel Cardoso (ex-Nantes) remplace Antonio Mohamed

Jean-Michel Aulas a confié sur RMC lundi qu’il prendrait en compte l’avis des supporters pour une éventuelle prolongation de Bruno Genesio, sous contrat comme entraîneur de l’OL jusqu’en 2019.

Aulas : « Nous sommes un petit club de province »

Le sujet est récurrent à Lyon : l’OL doit-il conserver Bruno Genesio et prolonger son contrat d’entraîneur qui court actuellement jusqu’en juin 2019 ? Sur les réseaux sociaux, les supporters du club rhodanien sont nombreux à réclamer le départ de leur coach et leur avis pourrait bien compter dans la décision finale. Jean-Michel Aulas a en effet assuré sur RMC Sport ce lundi, dans l’émission « Team Duga », qu’il écouterait « aussi les supporters » avant de se prononcer.Ce dernier a défendu le bilan de Genesio, « un entraîneur qui correspond parfaitement à l’équipe de Lyon, où il y a une dynamique de convergence entre les dirigeants, l’entraîneur et les joueurs ».Aulas a ainsi rappelé que son technicien avait qualifié « deux années sur trois » le club pour la Ligue des Champions et assuré qu’il finirait la saison sur le banc. « Comme il avait un contrat et que je suis quelqu’un assez stable dans mes décisions, on va au bout. » Et ce même si Lyon pointe déjà à 15 points du PSG en L1 , à la 4eme place du classement. Rien de bien inquiétant pour « JMA », pour qui la situation est rendue exceptionnelle par la présence du club parisien. « Nous sommes un petit club de province qui essaye d’exister sur le plan national, et aussi en même temps en Ligue des Champions. (…) Si on regarde dans le détail, il n’y a pas d’anomalie et on est en ligne avec les objectifs que j’avais fixés.» Une manière comme une autre de protéger Genesio. Encore une fois.