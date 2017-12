Liga : le Barça, à 4 points du meilleur Barça de l'histoire

Copyright -Via Twitter @barcagalaxy

Le FC Barcelone de Valverde compte 45 points, soit 4 points de plus que Tito Vilanova, qui a réalisé le meilleur début de saison de l’histoire des Catalans.

Les Culés ne se sont pas inclinés cette saison la moindre des fois en Liga ce qui forme déjà le 4e meilleur Barcelone de l’histoire. Seul Vilanova, Guardiola et le ‘Tata’ ont obtenu de meilleurs chiffres en début de saison de Liga.

14 victoires, 3 matchs nuls, c’est le bilan du club en Liga. Le Barça de Tata Martina menait d’un point de plus lors de la saison 2013-2014 (15 victoires, un match nul et une défaite) ainsi que celui de Guardiola lors de la saison 2010-2011 (aussi 15 victoires, un match nul et une défaite).

Mais le Barça de Tito Vilanova, qui a récolté après ses 17 journées en saison 2012-2013 49 points, grâce à 16 victoires et un seul match nul, a le record des points !