Liga – Atlético Madrid : Lucas Hernandez de retour à l’entraînement

Keylor Navas vers une prolongation jusqu'en 2021

#ABC : Keylor #Navas va prolonger son contrat avec le Real Madrid Sous contrat jusqu'en 2020, le Costaricien devrait s'engager pour une année supplémentaire (2021), et voir son salaire annuel passer de 4M€ à 5M€. pic.twitter.com/I4KqZ8boj3 — Real France (@realfrance_fr) 20 novembre 2018

Kanté va devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de Chelsea !

D’après @GoalFrance, N’Golo Kanté va prolonger son contrat jusqu’en 2023 avec Chelsea et percevra un salaire de 325.000€ / semaine (17,2 M€ / an). Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de l’histoire du club. pic.twitter.com/uQjI1eHL08 — Actu Foot (@ActuFoot_) 20 novembre 2018

Milan AC : La piste Zlatan Ibrahimovic plus chaude que jamais ?

Zlatan Ibrahimovic serait tombé d'accord avec le Milan AC pour signer un contrat de 6 mois assorti d'un salaire de 2 M€ pour cette période. À ce bail s'ajouterait une année supplémentaire en option. (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/vycpHzlcqK — Actu Foot (@ActuFoot_) 20 novembre 2018

Juventus Turin : Rashford ciblé ?

Juventus step up interest in Marcus Rashford https://t.co/H7jRXeoB65 #juve — ⚫⚪JUVE⚽NEWS⚪⚫ (@_juvenews) 19 novembre 2018

Stuttgart : Un invité surprise pour Pavard ?

Radio Kiss Kiss Napoli: Il club azzurro monitora Pavard https://t.co/DD6BWaND6P pic.twitter.com/1D1jH2Jzat — Mundo Napoli Sport24 (@MundoNapoli) 20 novembre 2018

Débarqué au Real Madrid après une coupe du Monde 2014 de haut vol avec le Costa Rica, Keylor Navas s’est rapidement imposé comme le dernier rempart des Merengue. Participant activement à la conquête des trois Ligue des Champions de suite du Real, le portier n’a pourtant jamais fait une totale unanimité, les rumeurs David De Gea ou Thibaut Courtois revenant à chaque Mercato. Le Belge a finalement bien débarqué dans la Capitale espagnole l’été dernier et après quelques matchs encore titulaire, Navas est allé prendre place sur le banc. L’intronisation de Santiago Solari à la place de Julen Lopetegui n’y a rien changé et alors qu’on le pensait sur le départ (Juventus ?), l’ancien gardien de Levante pourrait bien prolonger l’aventure avec le Real Madrid. Selon ABC, une prolongation d’une saison jusqu’en 2021 serait dans les cordes avec une revalorisation salariale à 5 millions d’euros par an. Histoire de faire passer un peu mieux la pilule ? A lire aussi >> Mercato : Keylor Navas ciblé par Manchester City Les discussions entre N’Golo Kanté et Chelsea avancent bien. En effet, l’Evening Standard croit savoir que les dirigeants londoniens ont fait une offre qui risque d’être dure à refuser : une prolongation de cinq ans (il est sous contrat jusqu’en 2021) et un salaire multiplié par deux. L’Information a été confirmée par Goal.com qui avance que l’originaire de Bamako va tout simplement devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de Chelsea en touchant 350 000 euros par semaine, soit plus de 15 millions d’euros par an ! Une manière de repousser les potentiels clubs intéressés et de sécuriser un pion essentiel de Maurizio Sarri (16 matchs cette saison).Depuis quelques semaines, le Milan AC et Zlatan Ibrahimovic jouent à un jeu de poker-menteur concernant une possible arrivée du Suédois lors du prochain Mercato hivernal. Les deux parties n’ouvrent ni ne ferment un retour de l’ancien buteur à San Siro mais le dossier aurait pris un nouveau virage ce mardi. Selon les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, une réunion s’est tenue entre Mino Raiola, agent de l’ancien du PSG, et les dirigeants lombards afin d’évoquer le cas épineux d’Ibrahimovic. Le quotidien italien assure qu’un accord est très proche d’être trouvé avec celui qui a inscrit 56 buts avec les Rossoneri sur la base d’un contrat de six mois, reconductible pour l’année 2019-2020.Après s’être positionné pour récupérer Paul Pogba, la Juventus Turin ferait les yeux doux à un autre joueur de Manchester United. A en croire les informations du Times, les Bianconeri auraient activé la piste menant à l’attaquant international anglais Marcus Rashford (21 ans), auteur de deux buts cette saison en Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Red Devils (+ une année supplémentaire en option), le protégé de José Mourinho présenterait un profil intéressant aux yeux de la Vieille Dame, qui serait en train de constituer un dossier avec toutes les informations nécessaires. Celui qui compte déjà 31 sélections avec les Three Lions serait surveillé depuis un moment, et l’écurie entraînée par Massimiliano Allegri serait susceptible de tenter sa chance dans les prochains mois.Annoncé avec insistance au Bayern Munich, qui pourrait se séparer de Jérôme Boateng, Benjamin Pavard (22 ans), le défenseur polyvalent du VfB Stuttgart, aurait aussi la cote en Serie A. Selon les informations de Radio Kiss Kiss Napoli, le latéral droit (ou défenseur central) international français figurerait dans les petits papiers du club du président Aurelio De Laurentiis. Lié jusqu’en juin 2021 avec l’actuelle lanterne rouge de Bundesliga (+ deux années supplémentaires en option), l’ancien joueur de Lille aurait été ciblé pour la saison prochaine.