Liga - Atlético Madrid : Hernandez sort sur blessure

Ce week-end, deux gros chocs sont très attendus pour cette cinquième journée de la Ligue 1

Startimes

du Sénégal. Génération Foot, leader du championnat, se déplace à Ziguinchor pour affronter Casa Sport, tandis que l’As Pikine accueille

Niarry

Tally

pour le derby de la banlieue.

Qualifié pour la suite des préliminaires de la coupe caf, Génération Foot (8 points, +3) se déplace à Ziguinchor un plein de confiance. Les grenats, leaders de la Ligue 1 Sénégalais, défient le Casa Sport (3 points, -1), au stade Aline

Sitoe

Diatta

. Relégués à la 11ème place du championnat, les sudistes devront sortir venir à bout de Génération Foot, ce dimanche, pour espérer recoller au peloton de tête.

Dans l’autre choc de cette 5ème journée, l’As Pikine (8 points, +2) reçoit

Niarry

Tally

(3 points, -1). Dauphin de Génération Foot, les

Pikinois

ont leur carte à jouer, ce dimanche. Toujours invaincu en début de saison (deux victoires, deux nuls), l’As Pikine peut espérer prendre la première place si les Grenats sont tenus en échec par Casa Sport. Mais pour y arriver, le club de la Banlieue devra s’imposer face à

Niarry

Tally

(10ème). Une tâche qui s’annonce difficile, car les

Galactics

tenteront par tous les moyens d’enregistrer leur première victoire de la saison (une défaite et 3 matchs nuls).

ème

Programme de la 5journée Samedi 8 décembre : 16h – Stade de Mbour vs Ndiambour 16h30 – US Gorée vs DSC Dimanche 9 décembre : 16h30 – Casa Sport vs Génération Foot 17h – As Douanes vs Teungueth FC 17h – Linguére vs Mbour PC 16h - As Pikine vs NGB Lundi 10 décembre : 16h30 - Sonacos vs Jaraaf