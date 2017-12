Liga - Atlético Madrid : Antoine Griezmann blessé à une cuisse

Blessé à une cuisse contre Chelsea mardi, Antoine Griezmann va devoir s’arrêter quelques jours.

Accroché à Chelsea mardi (1-1), l’Atlético Madrid n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre également marquée par la blessure d’Antoine Griezmann à une cuisse. Après la rencontre, l’attaquant français a passé une IRM, comme l’a expliqué le club madrilène sans préciser la durée d’indisponibilité de son joueur. Selon As et Marca, le natif de Mâcon sera au moins forfait dimanche en Liga sur le terrain du Betis Séville. Si sa cicatrisation est plus longue que prévu, Griezmann pourrait aussi manquer la réception d’Alavés dans dix jours.