Liga - Atlético de Madrid : Le fils d'Assunçao s'entraîne avec Filipe Luis et Diego Simeone

Gustavo Henrique, 17 ans et international brésilien, s'est entraîné avec l'équipe première de l'Atlético de Madrid et a posté une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle il est vu avec Filipe Luis, son idole.

Un invité surprise lors de la séance d’entraînement de l’Atlético de Madrid ce lundi : Diego Simeone, habitué à faire participer des joueurs de l’Académie, a cette fois décidé de donner ses précieux conseils à Gustavo Henrique, le fils aîné de Paulo Assunçao, ex légende du club ( 2008-12). Le Brésilien a été vu sur la pelouse de Cerro et a pu profiter de s’entraîner avec son idole Filipe Luis. A 17 ans, le jeune milieu de terrain fait partie des talents les plus prometteurs formés à l’Atlético. Cet été, l’international brésilien était déjà sur le point de signer avec le Benfica et compte encore faire parler de lui cette saison. Le football et l’Atlético de Madrid c’est surtout une histoire de famille, le cadet des Asssençao, Joao, joue lui avec l’Infantil.