Achraf Hakimi est désormais dans l’histoire du Real Madrid. Le jeune latéral droit de 19 ans était devenu le premier Marocain à porter les couleurs du Real Madrid. Mais maintenant, il est désormais le premier buteur marocain de l’histoire des Merengues en match officiel.

A la conclusion d’un contre, mené par Ronaldo, Hakimi reçoit une passe de Benzema à droit et il marque le 5e but du Real face à Séville (5-0). Il devient ainsi seulement le 6e Africain à marquer pour le club royal après le Togolais Emmanuel Adebayor, l’Equato-Guinéen Javier Balboa, le Malien Mahamadou Diarra, le Ghanéen Michaël Essien et le Camerounais Geremi.

« Un match que je n’oublierai jamais. Mon premier but avec le Real Madrid et une grande victoire de l’équipe. Très heureux », a écrit le nouveau chouchou de Zizou sur Twitter.

Un partido que nunca olvidaré. Mi primer gol con el @RealMadrid y gran victoria del equipo. MUY FELIZ 😄⚽ #HalaMadrid pic.twitter.com/rFZQJL2Unx — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 9, 2017