L’Espagne exclue du Mondial, la rumeur qui enfle

Selon plusieurs médias ibériques, la Cadena Ser en tête, la FIFA menacerait d’exclure l’Espagne de la Coupe du Monde 2018 pour « ingérence gouvernementale ».

Favori en danger ? Les médias espagnols se sont enflammés, ce vendredi, autour d’une possible exclusion de la Roja par la FIFA pour la Coupe du Monde 2018. Selon la Cadena Ser, la plus haute instance du football aurait moyennement apprécié les manœuvres du CSD, le Conseil Supérieur des Sports espagnol, qui a réclamé de nouvelles élections à la RFEF, la Fédération espagnol de football, après les révélations de corruption visant son ancien président, Angel Maria Villar. L’Espagne exclue pour « ingérence gouvernementale » ? La FIFA a qualifié cette mesure « d’ingérence gouvernementale », puisqu’elle a tordu l’indépendance de l’institution, fondement de l’instance et de ses membres dont la RFEF fait partie. Elle a donc, comme l’a confirmé et vérifié la Cadena Ser, transmis un courrier aux dirigeants de la Fédération espagnole pour l’avertir que de telles manœuvres pourraient entraîner la suspension de l’Espagne au prochain Mondial. Le président du gouvernement a réagi Preuve de la gravité de la situation, le président du gouvernement espagnol a d’ores et déjà réagi à cette information, rappelant qu’il est « absolument convaincu que la Roja disputera la Coupe du Monde et la remportera ». Íñigo Méndez de Vigo, ministre des Sports, n’a pas confirmé l’existence de la lettre mais a assuré que le CSD avait agi « conformément à la loi et en toute transparence ». La menace est donc bien réelle. Mais elle est probablement encore à des années-lumière de se muer en sanction.