Les tops 5 les plus fous du Ballon d'Or 2018

La CAF souhaite décaler le calendrier des prochaines CAN, en attribuant l'édition 2021 au Cameroun et l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire. Cette dernière ne l'entend pas de cette oreille.

Reculer pour mieux sauter : la position de la CAF

La Côte d'Ivoire tendue vers l'objectif 2021

Le changement, c'est maintenant. Laentraîne une réaction en chaîne. C'est en tout cas ce que souhaite la Confédération africaine de football, qui évoque par la voix de son président un décalage de deux ans des éditions 2019 et 2021, qui resteraient organisées par le Cameroun, déclaré en retard, et la Côte d'Ivoire, jugée pas en avance non plus. Invité au micro de la chaîne de télévision Afrique Média TV, le président de la CAF,. "C'est un héritage que nous devons assumer et on l'assume...", a d'abord rappelé Ahmad, apparu durant cet interview d'une quinzaine de minutes soucieux de ne pas "enfoncer" le Cameroun, déjà préservé d'une sanction que le règlement de la CAF aurait permis de lui infliger.Tout en confirmant que la décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun avait été prise à l'unanimité, le Malgache a également souligné avoir "conscience" des efforts entrepris et de l'engagement du président Paul Biya., a poursuivi Ahmad. "C'est pour cela que nous avons pris cette décision de décaler le Cameroun en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2023.pour la Coupe d'Afrique 2021 au vu de l'évolution des travaux", a ajouté le dirigeant, avant de conclure. "Donnons au Cameroun plus de temps pour qu'il réalise les infrastructures, et accompagnons le pour qu'il soit bien prêt."Problème : cet agenda n'est visiblement pas (encore ?) celui de la Côte d'Ivoire. En visite à Paris,, s'est montré tendu vers un objectif bien différent. "Nous avons mobilisé 300 millions d’euros, soit 200 milliards de francs CFA, pour réaliser les infrastructures sportives ainsi que les infrastructures d’hébergements de l’ensemble des sportifs qui viendront pour la CAN 2021 en Côte d’Ivoire, a-t-il rappelé sur les ondes de RFI, avant la diffusion de l’interview d’Ahmad.. Après, si nous sommes dans une situation où il faut négocier des glissements ou des choses comme ça, cela interviendra à l’issue d’une conférence, de rencontres… Mais ce que je peux dire, c’est que nous avons été désignés en 2014 pour la CAN 2021. Nous avons un chronogramme. Nous avons mobilisé des ressources. Nous travaillons en toute sérénité."