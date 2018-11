Les Niçois ne s’enflamment pas

Facile vainqueur de Lille dimanche après-midi (2-0), Nice vient d’enchaîner un quatrième succès de suite. Une série qui lui permet de revenir à trois points du podium. Dante savoure mais ne s’enflamme pas.

La patte Vieira enfin au grand jour

Au sortir de la 10eme journée et d’une défaite à domicile contre l’OM, Nice pointait à la 14eme place avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge. Un mois plus tard, les Aiglons sont aux portes du podium après une victoire convaincante contre Lille ce dimanche (2-0).et de lancer clairement la saison. « On a fait un très bon match on s’est bien préparé. On était tous très critiques après notre match contre Nîmes, on sait qu’on pouvait beaucoup mieux faire et on l’a prouvé aujourd’hui, a confié le capitaine niçois sur beIN Sports. On est très content du résultat et il va falloir garder le même état d’esprit. »L’état d’esprit, certainement l’ingrédient qui a fait penché la balance à l’Allianz Riviera lors de la 14eme journée à la différence de la rencontre de Nice contre Nîmes avant la trêve. En poste depuis le départ de Lucien Favre,Les Niçois ont fait preuve de solidarité comme l’a concédé Dante et récoltent enfin les efforts faits depuis trois mois. « Depuis le début de saison, ce n’est pas toujours facile mais on a eu l’humilité de reconnaître nos erreurs, ce qu’il fallait améliorer. On a beaucoup travaillé, ça a payé c’est bien mais on sait que dans le football tout va très vite. » Encore loin de son niveau il y a quatre semaines, le Brésilien sait de quoi il parle.